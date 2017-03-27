Вера Емельянова вручила более 70 экземпляров третьего тома книги «Солдаты Победы» великолукским семьям

15:54, 27 марта 2017, ПАИ

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова вручила более 70 экземпляров третьего тома книги «Солдаты Победы» великолучанам — родственникам участников Великой Отечественной войны, чьи имена занесены в издание. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Церемония вручения прошла в рамках презентации третьего тома книги в Центральной городской библиотеке им. М. И. Семевского в Великих Луках. В мероприятии приняли участие руководители городской администрации, члены общественной редакционной коллегии и рабочей группы по созданию книги, ветераны и их родственники.

Как рассказал главный редактор издания, краевед, историк Николай Никитенко, ко Дню Победы еще около 400 человек получат свой экземпляр книги. Часть тиража отправлена в библиотеки, архивы и военный комиссариат Псковской области.

Всего тираж третьего выпуска составил 1 тысячу 36 экземпляров. В него вошли сведения об 1 тысяче 96 великолучанах и более 600 фотографий.

Биографии героев книги «Солдаты Победы» составлены на основе документов Псковского областного военного комиссариата, государственного и муниципального архивов, Краеведческого музея Великих Лук и личных архивов участников войны и их родственников.

Работа над книгой «Солдаты Победы» продолжается. Сейчас готовится к выпуску четвертый том об участниках Великой Отечественной войны из Невеля и Невельского района. Рукопись планируется завершить уже в этом году, добавил Николай Никитенко.

Напомним, идея создания многотомника «Солдаты Победы» впервые прозвучала несколько лет назад на встрече губернатора Псковской области Андрея Турчака с ветеранами Великой Отечественной войны. Глава региона инициативу фронтовиков поддержал и лично возглавил редакционную коллегию по подготовке издания. Первый том вышел в конце апреля 2015 года, в канун 70-летия Победы.