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Общество

Вера Емельянова вручила более 70 экземпляров третьего тома книги «Солдаты Победы» великолукским семьям

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова вручила более 70 экземпляров третьего тома книги «Солдаты Победы» великолучанам — родственникам участников Великой Отечественной войны, чьи имена занесены в издание. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Церемония вручения прошла в рамках презентации третьего тома книги в Центральной городской библиотеке им. М. И. Семевского в Великих Луках. В мероприятии приняли участие руководители городской администрации, члены общественной редакционной коллегии и рабочей группы по созданию книги, ветераны и их родственники.

Как рассказал главный редактор издания, краевед, историк Николай Никитенко, ко Дню Победы еще около 400 человек получат свой экземпляр книги. Часть тиража отправлена в библиотеки, архивы и военный комиссариат Псковской области.

Всего тираж третьего выпуска составил 1 тысячу 36 экземпляров. В него вошли сведения об 1 тысяче 96 великолучанах и более 600 фотографий.

Биографии героев книги «Солдаты Победы» составлены на основе документов Псковского областного военного комиссариата, государственного и муниципального архивов, Краеведческого музея Великих Лук и личных архивов участников войны и их родственников.

Работа над книгой «Солдаты Победы» продолжается. Сейчас готовится к выпуску четвертый том об участниках Великой Отечественной войны из Невеля и Невельского района. Рукопись планируется завершить уже в этом году, добавил Николай Никитенко.

Напомним, идея создания многотомника «Солдаты Победы» впервые прозвучала несколько лет назад на встрече губернатора Псковской области Андрея Турчака с ветеранами Великой Отечественной войны. Глава региона инициативу фронтовиков поддержал и лично возглавил редакционную коллегию по подготовке издания. Первый том вышел в конце апреля 2015 года, в канун 70-летия Победы.

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