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Экономика

Псковские специалисты запретили ввоз овощей и фруктов из Белоруссии и транзит саженцев в Казахстан

С 24 по 26 марта из-за отсутствия фитосанитарных сертификатов был запрещен ввоз в Псковскую область из Белорусии пяти партий подкарантинной продукции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Через контрольный пункт в деревне Лобок (Невельский район) специалисты не пропустили около 3 тонн яблок и более 3 тонн продовольственного картофеля, через контрольный пункт в деревне Долосцы (Себежский район) — более 1 тонны картофеля и огурцов.

Кроме того, в многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка (Пыталовский район) был запрещен транзит из Италии в Казахстан более 13 тысяч штук саженцев яблони, выращенных в Италии. Причина послужило отсутствие в фитосанитарном сертификате сведений о месте выращивания посадочного материала (питомнике). Также выявлено несоответствие номеров транспортных средств, указанных в фитосанитарных сертификатах и товаротранспортных документах.

Запрещенные к ввозу партии возвращены на сопредельную территорию.
 

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