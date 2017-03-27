Дизайнерскую квартиру со скидкой в 300 тысяч рублей предлагают купить псковичам на этой неделе

15:27, 27 марта 2017, ПАИ

На этой неделе центре недвижимости «Авентин – Псков» предлагает купить со скидкой в 300 тысяч рублей трехкомнатную квартиру на Михайловской,1. Квартира в идеальном состоянии, дизайнерское оформление интерьера. Встроенная кухня и бытовая техника, шкаф-купе, дорогая сантехника. Старая цена - 5 млн 500 тыс. рублей, новая цена - 5 млн. 200 тыс. рублей.

Также на продажу выставлены новые объекты:

1. Дача в СНТ «Пристань-2». Дом кирпичный, площадь - 30 кв.м., расположен на участке 5 соток. На участке - теплица, яблоня, кусты. Есть электричество, вода с родника. Автобусное сообщение - автобус № 8а.

2. Двухэтажный дом в Неелово в 700 метров от остановки. Общая площадь двух этажей 72 кв.м., потолки 3 метра. Участок 6 соток.

3. Двухэтажный дом в деревне Задорожье в 4 км от Пскова. Дом кирпичный, 100 кв.м. Вода и природный газ в доме. Новые межкомнатные двери, стеклопакеты. На участке 10 соток - кирпичный сарай. Асфальтовый подъезд к участку. Берег реки Каменки, святые источники Камно.

4. Теплая, светлая и уютная двухкомнатная квартира с хорошей энергетикой на Завеличье - на Владимирской, 9а. Общая площадь квартиры - 58 кв. м., площадь комнат: 17+12 кв. м., кухня - 10 кв. м., большая утепленная и застекленная лоджия с выходом из кухни. Сделан полный ремонт из качественных отделочных материалов с интересными дизайнерскими решениями.

5. Трехкомнатная квартира нестандартной планировки в Военном городке-3. Квартира площадью 83 кв. м., кухня 10 кв. м. и 2 лоджии по 4 кв. м. Дом расположен в закрытом городке, имеется своя парковка, зеленая зона, палисадник. Удобный и безопасный двор для прогулок с детьми. Рядом продуктовые магазины, автобусные остановки.

6. Трехкомнатная квартира в элитном доме на Завеличье - на улице Петровской, 6. Общая площадь квартиры - 110.9 кв. м., кухня - 16 кв. м. Состояние отличное, два санузла, по желанию остается вся мебель. Парковочное место на закрытой территории. Есть возможность сделать четырех комнатную квартиру в двух уровнях.

7. Двухкомнатная квартира на Завеличье в 10 минутах ходьбы от центра города - улица М. Горького, 9.

8. Однокомнатная квартира старой планировки на Завеличье - улица М. Горького, 20/7. Расположена на втором этаже, в обычном состоянии, под ремонт.

9. Трехкомнатная квартира старой планировки на Запсковье - улица Текстильная, 2. Квартира в отличном состоянии.

10. Трехкомнатная квартира на Запсковье - проспект Энтузиастов, 7. Дом находится в районе с развитой инфраструктурой. Рядом детские сады, школа. Остановка автобуса.

11. Двухкомнатная квартира - Писковичи, 4. Квартира в отличном состоянии, не требует вложений. Остается кухонный гарнитур, встроенная прихожая.

12. Однокомнатная квартира в перспективном районе в ЖК «Родина» на улице Владимирской, 8. Квартира в отличном состоянии, светлая, теплая, с момента сдачи дома в ней никто не проживал. На этаже установлена металлическая дверь и видеонаблюдение.

13. Земельный участок 15 соток под строительство жилого дома в деревне Видовичи. Участок находится в 300 м до озера, есть хорошие подъездные пути.