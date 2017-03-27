Активисты ОНФ и эксперты Фонда «Здоровье» оценили состояние системы здравоохранения в Псковской области

15:35, 27 марта 2017, ПАИ

Эксперты Фонда независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека «Здоровье» совместно с активистами регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области оценили качество и доступность медицинской помощи для жителей региона. Эксперты Фонда «Здоровье» побывали в трех фельдшерско-акушерских пунктах, районной и областной поликлиниках и двух областных диспансерах.Об этом Псковскому агенству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

В момент посещения фельдшерско-акушерского пункта в деревне Новый Изборск там проходила диспансеризация местного населения, которую проводила бригада врачей из Печорской районной больницы. Пациенты выразили удовлетворенность тем, что им не нужно ехать за 30 километров в район с этой целью: пройти основных специалистов и сдать анализы они могут на месте.

Эксперты Фонда «Здоровье» и представители Народного фронта, беседуя с медиками, обсудили актуальные проблемы диспансеризации, нагрузку и размер заработной платы работников здравоохранения. Медики отметили в системе диспансеризации населения бюрократические издержки. Так, лист диспансеризации должен закрываться в течение 30 дней, за этими сроками строго следит ФОМС, но жители села не всегда могут выбраться в медучреждение на прием у врачей, поэтому срок увеличивается, а страховщики такую диспансеризацию в статистику не берут и деньги за нее не перечисляют. При посещении фельдшерско-акушерских пунктов эксперты отметили отсутствие на момент проверки некоторых лекарственных препаратов, в частности инсулина, эпинефрина.

Основная проблема в системе здравоохранения региона – кадровая. В Печорской поликлинике, к примеру, один педиатр обслуживает все детское население района, а вместо положенных по штату шести терапевтов фактически прием ведет один.

Кроме того, существует дефицит узких специалистов. При посещении поликлиники областной больницы эксперты побеседовали с пациентами, стоящими в очереди в регистратуру. Граждане рассказали, что, несмотря на введение электронной записи, приехав в областной центр за несколько десятков километров, они вынуждены стоять в живой очереди за номерками к лору, неврологу и другим специалистам с 4 часов утра.

В областном онкодиспансере эксперты отметили проделанную властями области работу по подбору здания. В то же время зданию областного противотуберкулезного диспансера требуется ремонт и переоснащение.

Самой волнующей в ходе бесед с медиками стала тема зарплаты. В фельдшерско-акушерском пункте фельдшер с 40-летним стажем, совмещая 0,25 ставки истопника, получает 11 тыс. руб., медсестра – 8 тыс. 200 руб. В Печорской поликлинике средняя зарплата врачей хоть иногда и достигает 30 тыс. руб., но для этого врачам надо работать на нескольких ставках и брать дежурства в стационаре, стимулирующих выплат в этом году они не получали.

«Тема зарплат медиков и льготных лекарств стоит в повестке регионального отделения Народного фронта с 2016 г. Мы направляли обращения к депутатам регионального парламента, но эти вопросы требуется решать на федеральном уровне», – считает член регионального штаба ОНФ Григорий Турчин.

Выводы экспертов Фонда «Здоровье» будут обобщены, выработаны рекомендации по повышению качества и доступности медицинской помощи в регионе.