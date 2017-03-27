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Общество

Осужденным в Идрице рассказали о ситуации на рынке труда

В исправительной колонии № 3  в Идрице состоялась встреча осужденных с представителем Центра занятости населения Себежского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Инициаторами мероприятия выступили сотрудники группы социальной защиты и учета трудового стажа осужденных исправительной колонии.

Мероприятие организовано в рамках проведения занятий в «Школе подготовки к освобождению». Участие в мероприятии приняли осужденные, в скором времени готовящиеся к жизни на свободе.

Директор Центра занятости населения Себежского района Любовь Самсонова рассказала об обстановке на районном и областном рынках труда и порядке постановки на учет в службе занятости после освобождения из мест лишения свободы.

Кроме того, директор ЦЗН ознакомила всех присутствующих с основными положениями закона РФ «О занятости населения в РФ». 

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