14-летняя псковичка пожаловалась Первому каналу на беременность от своего отца

16:13, 27 марта 2017, ПАИ

27 марта в эфире телепередачи на Первом канале ведущая сообщила о поступившем в редакцию письме от 14-летней жительницы Пскова по имени Зинаида, которая беременна от своего 50-летнего отца Вадима.

Как сообщили Псковскому агентству информации в следственных органах Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области, по этому факту проводится доследственная проверка на предмет нарушения половой неприкосновенности несовершеннолетней. Принимаются исчерпывающие меры по установлению указанных в письме лиц, их физическому местонахождению и опросу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственное управление обращается ко всем гражданам с просьбой: если вы располагаете информацией о личности девочки и ее отца, сообщите по телефонам в Пскове 290-622 или 290-628.