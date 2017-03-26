Соревнования по фигурному катанию и гимнастике пройдут в Пскове на этой неделе

16:49, 27 марта 2017, ПАИ

Чемпионат и первенство Северо-западного Федерального округа по фигурному катанию на коньках пройдут с 30 марта по 2 апреля в Ледовом дворце Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по физической культуре и спорту.

Кроме того, с 30 марта по 2 апреля состоится 18-й межрегиональный турнир по художественной гимнастике, посвященный А. Невскому. Соревнования проведут в Пскове в спортзале ДЮСШ «Гармония».