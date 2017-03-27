В Псковской области страховой полис «Антиклещ» можно приобрести в отделениях Почты России

17:05, 27 марта 2017, ПАИ

Псковские отделения Почты России приступили к реализации полисов страховой защиты от укуса клеща. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Программа «Антиклещ» покрывает расходы на медицинские услуги и включает амбулаторную помощь (введение иммуноглобулина, исследование клеща на вирулентность, исследование крови, назначение курса антибиотиков), лечение в стационаре, реабилитационно-восстановительное лечение.

Благодаря сотрудничеству Почты России с одной из ведущих страховых компаний, востребованный страховой продукт уже доступен жителям самых отдаленных населенных пунктов Псковской области. Теперь приобрести полис «Антиклещ» в почтовых отделениях могут не только жители Пскова и Великих Лук и всех районов Псковской области.

«Страхование от клещевого энцефалита наиболее актуально в весенне-летний период, на который приходится пик активности клещей, - отметила заместитель директора УФПС Псковской области Наталья Хакимова,. – Срок действия страховки составляет один год с момента приобретения, застрахованное лицо может обращаться за медицинской помощью неограниченное количество раз, пока не исчерпается страховая сумма».

На сегодняшний день в области продано уже более 60 страховок.