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Политика

В Пскове состоялся митинг против роста тарифов в системе «Платон»

Сегодня, 27 марта, в Пскове у памятника «Пушкин и крестьянка», Ассоциация автоперевозчиков Псковской области провела митинг против роста тарифа в системе взимания платы с автомобилей имеющих максимальную разрешенную массу свыше 12 тонн «Платон». Как передает корреспондент Псковского агентства информации, с 15 апреля по данным на официальном сайте системы тариф вырастет с 1,53 до 1,9 рубля за километр. 

Напомним, система «Платон» обеспечивает сбор, обработку, хранение и передачу в автоматическом режиме данных о движении транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, и распространяется на все автомобильные дороги общего пользования федерального значения.

Введение с 15 ноября 2015 года в действие системы «Платон» вызвало бурные протесты дальнобойщиков. Однако сторонники системы ссылались на европейский опыт и заявляли, что это - наиболее цивилизованный способ компенсации ущерба, который причиняют дорогам тяжеловозы. 

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