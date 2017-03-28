В Ассоциации садоводов Псковской области не поддержали идею провести митинг дачников в связи с повышением кадастровой стоимости земли и налогов

17:07, 28 марта 2017, ПАИ

«Пока идет плановая конструктивная работа с администрацией Псковской области, митинг проводить не надо», - считает председатель Правления Псковской региональной общественной организации «Ассоциация садоводов Псковской области» Анатолий Бибаев. Так он прокомментировал Псковскому агентству информации инициативу псковских садоводов выйти на митинг в связи с повышением кадастровой стоимости земли и налогов для дачников.

Он сообщил, что предложение выйти на митинг прозвучало на собрании председателей садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) в областном Совете профсоюзов, подана соответствующая заявка. «Я там был, я выступил против, поскольку мы решаем этот вопрос с администрацией. Результат ещё не ясен, то зачем митинг-то проводить? Митинг проводят, если откажут», - заявил руководитель Ассоциации садоводов. «Я против этой идеи», - подчеркнул Анатолий Бибаев.

Он рассказал, что на данный момент проблема решается в Комитете по имущественным отношениям администрации Псковской области под руководством Людмилы Гребневой. Уже прошли два рабочих совещания по данному вопросу, на 31 марта запланировано третье, на котором будет обсуждаться вопрос снижения земельного налога для садоводческих товариществ. Анатолий Бибаев напомнил, что 22 марта губернатор Псковской области Андрей Турчак провёл совещание с главами районов в Плюссе. «Я там выступал и привёл примеры, что в некоторых садоводческих товариществах суммы собранных членских взносов не хватит для уплаты земельного налога за земли общего пользования. Потому что за каждый свой земельный участок владелец, я считаю, заплатит налог, а здесь вопрос о землях общего пользования, в некоторых садоводствах налог очень высокий», - пояснил руководитель Ассоциации садоводов Псковской области

«Есть пути решения этой проблемы, губернатор их обозначил, дал поручение сотрудникам администрации решить это вопрос», - подчеркнул он и заметил, что прозвучало предложение исключить земли общего пользования из системы налогообложения.

По словам Анатолия Бибаева, председателям СНТ дано задание выявить общее количество земельных участков в садоводствах, их владельцев, так как многие участки брошены, а также площадь земель общего пользования. «31 марта, наверное, будем окончательно решать этот вопрос», - заключил он.

Напомним, согласно Налоговому кодексу РФ максимальная ставка для садоводческих товариществ, для участков под индивидуальное жилищное строительства, для ведения личного подсобного хозяйства должна быть не более 0,3% от их кадастровой стоимости. Рост кадастровой стоимости земли, произошедший по итогам очередной оценки, привел к росту сумм налогов. При этом дачники должны также платить налоги за земли общего пользования, находящиеся в границах садоводческих товариществ

Тем не менее, по словам председателя Государственного комитета Псковской области по имущественным отношениям Людмилы Гребневой, ораны местного самоуправления и исполнительной власти рассчитывают добиться того, чтобы «налоговая нагрузка была социально приемлемой для граждан и садоводств в целом».

«После того, как мы определим, сколько у нас земель общего пользования, мы их отмежуем и поставим отдельно на кадастровый учет, проведем работу, которая позволит существенно снизить уровень налоговой нагрузки на всё садоводство», - сообщила она в комментарии ПАИ.