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Общество

В Псковской области список домов-участников программы капремонта может увеличиться

И. о. председателя Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Агапов поручил руководителям муниципальных образований региона вновь провести мониторинг жилого фонда и определить статус всех многоквартирных домов. Такую задачу руководитель Госкомитета поставил в ходе селекторного совещания по вопросам капитального ремонта бесхозяйных домов 27 марта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Как рассказал Андрей Агапов, на сегодняшний день в региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов включены 4 тыс. 562 многоквартирных дома. Однако данные Псковстата свидетельствуют о том, что домов, требующих капремонта, в регионе намного больше. Более чем 2,5 тыс. домов муниципалитеты Псковской области не включили в программу. По данным Госкомитета, в Гдовском, Псковском, Печорском, Пустошкинском районах за пределами программы капитального ремонта оказались по несколько сотен домов. В связи с этим Андрей Агапов поручил муниципалитетам упорядочить информацию по имеющимся многоквартирным домам, сопоставить данные со службой статистики и направить в адрес Госкомитета предложения по включению домов в региональную программу капитального ремонта.

Он подчеркнул, что согласно нормам федерального законодательства в региональную программу капремонта должны быть включены все многоквартирные дома, расположенные на территории субъекта РФ, за исключением аварийных домов, домов блокированной застройки и домов, ремонт которых превышает предельную стоимость, установленную в регионе.

Кроме того, на совещании обсуждалось взаимодействие Регионального оператора — Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области и органов местного самоуправления, а также рассматривался ход капитального ремонта отдельных домов.

Напомним, что капитальный ремонт многоквартирных домов (3 и более квартир) в Псковской области осуществляется в соответствии с региональной программой, рассчитанной до 2043 года.

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