В Псковской области проверили готовность Аварийно-спасательной службы к сезонным рискам

18:35, 27 марта 2017, ПАИ

24 марта начальник Главного управления МЧС России по Псковской области генерал-майор внутренней службы Валерий Филимонов проверил готовность Аварийно-спасательной службы Псковской области к сезонным рискам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе визита провели проверку технического оснащения спасателей – автотранспорта и плавательных средств, а также проверку готовности группы разминирования к обезвреживанию взрывоопасных предметов. Кроме того был представлен образец новой спасательной экипировки.

По словам начальника Главного управления, личный состав и техника к выполнению задач по предназначению готовы.