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Общество

Палкинская прокуратура обязала администрацию обеспечить безопасность опасных производственных объектов

Палкинская прокуратура обязала администрацию района устранить нарушения в сфере промышленной безопасности опасных производственных объектов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Палкинского района.

По результатам проведенной проверки исполнения требований федерального закона было установлено, что в собственности администрации Палкинского района находятся три сети газоснабжения, отнесенные к III классу опасности опасных производственных объектов.

Выяснилось, что вопреки нормам федерального законодательства муниципалитет не заключил договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии. Кроме того, не было договора с профессиональными аварийно-спасательными службами или формированиями, при этом собственные службы, а также нештатные формирования из числа работников в администрации Палкинского района отсутствуют.

«Бездействие органа местного самоуправления на указанном направлении негативно сказывается на защите прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц», - считают в прокуратуре. В связи в адрес главы администрации Палкинского района внесли представление об устранении выявленных нарушений.

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