Палкинская прокуратура обязала администрацию обеспечить безопасность опасных производственных объектов

17:54, 27 марта 2017, ПАИ

Палкинская прокуратура обязала администрацию района устранить нарушения в сфере промышленной безопасности опасных производственных объектов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Палкинского района.

По результатам проведенной проверки исполнения требований федерального закона было установлено, что в собственности администрации Палкинского района находятся три сети газоснабжения, отнесенные к III классу опасности опасных производственных объектов.

Выяснилось, что вопреки нормам федерального законодательства муниципалитет не заключил договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии. Кроме того, не было договора с профессиональными аварийно-спасательными службами или формированиями, при этом собственные службы, а также нештатные формирования из числа работников в администрации Палкинского района отсутствуют.

«Бездействие органа местного самоуправления на указанном направлении негативно сказывается на защите прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц», - считают в прокуратуре. В связи в адрес главы администрации Палкинского района внесли представление об устранении выявленных нарушений.