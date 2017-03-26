Великолукские спортсмены завоевали «золото» на соревнованиях по стрельбе и настольному теннису

18:24, 27 марта 2017, ПАИ

Великолучанка Анна Веселова завоевала первое место в лично-командном Первенстве России по стрельбе из малокалиберного оружия. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города Великие Луки, соревнования проходят с 23 по 30 марта в Костроме. Также спортсмены состязаются в личных Всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия среди юношей и девушек до 17 лет.

Кроме того, в межрегиональном традиционном турнире по настольному теннису памяти А. Твардовского, который проходил 24-26 марта в Смоленске, ученик 5 класса великолукского лицея № 10 Дмитрий Виноградов стал победителем в возрастной группе 2005 года и младше.