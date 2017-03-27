Взрыв в Псковском районе, в результате которого погиб человек, произошел при разведении костра

19:02, 27 марта 2017, ПАИ

Взрыв неустановленного предмета у деревни Анисимово в Псковском районе, в результате которого погиб 23-летний местный житель, произошел при разведении костра. Как стало известно Псковскому агентству информации, его развели двое рабочих, занимавшиеся вырубкой кустарника вдоль дороги.

В настоящий момент территория, непосредственно прилегающая к месту взрыва, оцеплена сотрудниками полиции. Ее обследование на предмет наличия взрывоопасных предметов запланировано на 28 марта.