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Общество

В Госдуму внесён законопроект о региональном регулировании бэби-боксов

На рассмотрение Государственной думы поступил проект поправок к закону «Об основных гарантиях прав ребенка», которым предлагается наделить субъекты федерации правом самостоятельно определять необходимость и правила установки бэби-боксов, пишет Коммерсант. Согласно тексту документа, регионы «вправе определить с учетом культурных и иных местных традиций необходимость создания … мест для анонимного оставления ребенка, их количество, местоположение, порядок их установки».

Авторы законопроекта предполагают, что «распространенность и "шаговая доступность"» бэби-боксов «позволит значительно сократить число убийств матерями своих детей, а также фактов оставления детей в опасности». В пояснительной записке указывается на необходимость законодательного закрепления существующей «в некоторых городах» практики и определение «требований … и порядка их эксплуатации». При этом авторы инициативы предлагают сохранить право на окончательное решение за регионами. «В случае … отсутствия необходимости … субъект Российской Федерации может просто не принимать соответствующий закон»,— уточняется в документе.

В прошлом году на рассмотрение Госдумы выносился законопроект о запрете бэби-боксов. Его автор, сенатор Елена Мизулина заявляла, что государство не должно поощрять отказы от новорожденных. Однако правительство в ходе экспертной оценки назвало законопроект о запрете анонимного оставления детей в беби-боксах недоработанным и потребовало от авторов исправить его.

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