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Общество

АСВ: банки с отозванными лицензиями похитили у вкладчиков 57 млрд рублей в 2016 году

Агентство по страхованию вкладов обнаружило случаи хищения денежных средств вкладчиков банков по схеме «двойной бухгалтерии». Об этом сообщается в годовом отчете АСВ за 2016 год, пишет Газета.ру.

Уточняется, что «двойная бухгалтерия» (или «забалансовые вклады») позволила кредитным организациями не отражать в официальном бухгалтерском учете информацию об открытых вкладах граждан, а также данные о списании средств со счетов без ведома и согласия их владельцев.

АСВ выявило такие схемы в Мико-банке, Кроссинвестбанке, Стелла-банке, Мострансбанке, Арксбанке, Военно-промышленном банке, Росинтербанке, в банке «Камский горизонт» и НКБ.

«В ряде банков непосредственно перед наступлением страхового случая актуальные электронные базы данных и первичные документы подвергались уничтожению и в нарушение закона не передавались временной администрации с целью сокрытия вывода активов или фактов хищения средств со счетов вкладчиков», — говорится в материале агентства.

Центробанк и АСВ направили информацию о фактах, имеющих признаки уголовной деятельности, в правоохранительные органы.

Кроме того, за 2016 год агентство получило более 100 тыс. заявлений о несогласии с размером страхового возмещения, а также около 2,1 тыс. обращений граждан, вовлеченных в искусственное формирование вкладов, с заявлениями о признании ими фиктивности приходно-расходных операций, совершенных в период неплатежеспособности банков.

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