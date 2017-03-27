В Пскове 28 марта пройдут массовые проверки водителей

19:57, 27 марта 2017, ПАИ

Сотрудники специализированной роты ДПС ГИБДД оперативного реагирования УМВД России по Псковской области будут проводить массовые проверки водителей, управляющих транспортными средствами, с целью выявления отдельных видов нарушений Правил дорожного движения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГИБДД УМВД России по региону проверки пройдут 28 марта с 09.00 до 12.20 час. на территории города Пскова.

Цель мероприятий: пресечение нарушений в области грузовых и пассажирских перевозок; выявление граждан, не оплативших наложенные административные штрафы в установленный законом срок.