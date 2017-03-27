Центр мониторинга развития промышленности при поддержке ОНФ запустил проект «Профстажировки»

20:06, 27 марта 2017, ПАИ

На площадке Общероссийского Народного фронта состоялась презентация нового проекта «Профстажировки», который реализуется Центром мониторинга развития промышленности совместно с порталом Superjob.ru при поддержке ОНФ. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОНФ, задачи проекта – помочь студентам и выпускникам инженерно-технических образовательных учреждений подобрать стажировку по специальности, а предприятиям – привлечь на работу молодых специалистов из различных регионов России.

«Проект фактически создает новый инструмент прямого взаимодействия молодых специалистов и предприятий. Благодаря проекту студенты смогут проходить производственную практику по специальности и получить дополнительные возможности для трудоустройства сразу после получения диплома. Предприятия в свою очередь получат возможность подбирать профильных выпускников в любых регионах страны. В случае успешного прохождения стажировки компания возьмет на работу специалиста, который уже получил некоторый опыт на данном предприятии: работал с оборудованием, программным обеспечением, знает коллектив, а также писал курсовые и дипломную работу на базе предприятия», – сказал координатор проекта «Профстажировки», директор Центра мониторинга развития промышленности Илья Семин.

Подать заявку на участие в проекте можно на сайте профстажировки.рф, либо на сайте students.superjob.ru. Там будет аккумулирована вся актуальная информация о практиках и стажировках, проводимых на промышленных предприятиях. Откликнуться на вакансию сможет любой желающий.

Актуальность проекта «Профстажировки» подчеркнул сооснователь портала Superjob Сергей Габестро: «В период, когда мировая экономика стремительно меняется, а действующие образовательные программы отстают от жизни, очень важно понимать реальный спрос предприятий. Особенно актуален данный проект для регионов, в частности для Дальнего Востока. Регионам с небольшой численностью населения и большим инвестиционным потенциалом проект «Профстажировки» позволит найти молодых специалистов из других субъектов».

По данным сервиса «Superjob для студентов», молодые специалисты, успешно прошедшие стажировку по будущей профессии, могут претендовать на зарплату на 15-20% выше, чем специалисты, не имеющие подобного опыта. В свою очередь компании, заинтересованные в развитии, могут привлечь к себе наиболее талантливых людей, формировать свои кадровые резервы.

«Этот проект позволит, с одной стороны, создать системный механизм привлечения новых кадров в промышленность, с другой — расширить возможности молодежи, — отметила член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы РФ, президент образовательного холдинга «Наследник» Любовь Духанина. — Образовательная организация не всегда может найти для практики то место, где студенту было бы интересно и полезно стажироваться, а как самостоятельно найти место для прохождения практики или стажировки, студенты чаще всего не знают. Приходится или просить родителей поднимать имеющиеся связи, или идти «лишь бы куда-нибудь». При этом все понимают, что лучше молодому человеку еще на этапе обучения понять, в какой компании, на каком предприятии он сможет трудиться, где именно его способности пригодятся больше всего. А если в ходе практики студент поймет, что ему не хватает каких-либо знаний и компетенций, у него будет время восполнить имеющийся пробел до выпуска из образовательной организации».

«Поиск новых специалистов для любой компании всегда остается одним из ключевых вопросов, особенно в инженерно-техническом составе. Есть объем работы, но некому ее выполнять, – сообщил генеральный директор учебного центра профессиональной подготовки завода «Воронежсельмаш» Дамир Шарафиев, – Привлечение новых профессиональных кадров открывает для предприятия сразу несколько возможностей: молодые специалисты могут принести на предприятия новые современные знания, кроме этого, возможность подбора специалистов со всех регионов страны стимулирует развитие и переобучение всех действующих штатных сотрудников».

Эксперты ОНФ подчеркнули, что сегодня во многих отраслях промышленности наблюдается дефицит инженерно-технических и рабочих кадров. Это, в частности, показал опрос 700 руководителей предприятий, проведенный специалистами Центра мониторинга развития промышленности в 2016 г. Согласно результатам исследования 87% отечественных промышленных предприятий испытывают нехватку квалифицированных кадров, при этом респонденты отметили низкое качество подготовки выпускников образовательных учреждений.

По данным на 27 марта 2017 г. на сайте профстажировки.рф зарегистрированы 169 промышленных предприятий и размещены 293 вакансии. Уже в тестовом режиме работы сайта проекта компании смогли оценить возможности портала.