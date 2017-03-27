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Общество

Бывший начальник Казанского вокзала получил два года колонии по делу о подкупе

Мещанский суд Москвы приговорил к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима бывшего начальника Казанского вокзала Сергея Донецкого. Как сообщает ТАСС, подсудимый признан виновным в коммерческом подкупе на сумму, превышающую 3 млн руб. Также на Донецкого наложен штраф в размере 2,5 млн руб, подсудимый был взят под стражу в зале суда.

Дело Сергея Донецкого рассматривалось в особом порядке. Обвинение требовало назначить штраф в размере 5,5 млн руб., а также учесть раскаяние подсудимого и факт сделки со следствием. Сергей Донецкий назвал оглашенный приговор «строгим» и заявил о намерении обжаловать решение суда.

Сергей Донецкий был задержан в марте 2016 года по подозрению в получении взятки от одного из арендаторов торговых площадей на вокзале. По данным следствия, господин Донецкий обещал ему свое покровительство, взамен требуя ежемесячные выплаты. Как уточнила адвокат подозреваемого Людмила Айвар, размер взятки составляет 35 тыс. руб.

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