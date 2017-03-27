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Общество

Полиция напоминает псковичам о том, как заменить паспорт

Паспорт можно заменить через сайт госуслуг, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Каждый гражданин Российской Федерации должен помнить, что при достижении им 20 лет, а затем 45 лет - необходимо подать документы на замену паспорта. Со следующего дня после того, как вы отпраздновали свое двадцати- или сорокапятилетие, у вас есть ровно месяц, чтобы подать заявление на обмен паспорта. При подаче документов с нарушением установленного законодательством срока гражданин привлекается к административной ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ.

Для удобства населения осуществляется предоставление государственной услуги по выдаче и замене паспорта в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Значительно упрощает данный процесс то, что в назначенный день посетителю после представления в подразделение по вопросам миграции всех необходимых документов паспорт оформляется не более, чем за полтора часа.

Для того, чтобы подать заявление на замену паспорта в электронном виде, в первую очередь, необходимо зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru. Регистрация на портале госуслуг осуществляется один раз и абсолютно бесплатно.

Настоятельно рекомендуем зарегистрироваться на Едином портале заблаговременно, так как при достижении возраста 20 или 45 лет паспорт автоматически становится недействительным и не пройдет проверку при регистрации.

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