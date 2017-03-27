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Общество

В деревне Залужье Красногородского района прошёл противопожарный профилактический рейд

Сегодня, 27 марта, сотрудники ОНД и ПР по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам совместно с главой сельского поселения «Красногородская волость» провели профилактический рейд в деревне Залужье Красногородского районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Проведён сход граждан, участвовало 5 человек, проведён обход жилых домов, в том числе с проживанием неблагополучных семьи, проинструктировано 10 человек.

Профилактическая работа проводилась по теме: «Соблюдение правил пожарной безопасности в быту при устройстве и эксплуатации элетрооборудования и печного отопления»; «Не допущение неосторожного обращения с огнём»; «Соблюдение требований пожарной безопасности в период весенних палов травы»; «Соблюдение требований пожарной безопасности в лесах».

До граждан были доведены основные требования правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, с требованиями к электрооборудованию и электроприборам. Также сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы до граждан доведена информация о телефонных номерах вызова экстренных оперативных служб.

 

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