Советскую полярную станцию в Северном Ледовитом океане откроют для туристов

20:51, 27 марта 2017, ПАИ

Полярная станция на Земле Франца-Иосифа, считавшаяся самой большой на этом архипелаге в советское время, станет доступна для туристов. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщает ТАСС.

Как заявил Александр Кириллов, и.о. директора национального парка «Русская Арктика», в состав которого входит Земля Франца-Иосифа, обсерватория имени Эрнста Крекеля на острове Хейса откроется для посетителей после очистки территории. Когда именно это произойдет, он не уточнил.

По словам Кириллова, в советское время на этой станции проживало и работало порядка 200 человек. Поселок при обсерватории насчитывал до 40 домов, в том числе и самый северный в стране детсад.

Упомянутая обсерватория начала работу в 1957 году под названием «Дружная». В 1972 ее переименовали в честь известного в СССР полярного радиста Эрнста Кренкеля.

В 2001 году станцию закрыли, в 2004 году ее деятельность была возобновлена. В настоящее время в обсерватории работают четыре человека. На острове с 2014 года проводятся мероприятия по арктической уборке (очистке территории).

Земля Франца-Иосифа входит в состав Архангельской области. Архипелаг располагается в Северном Ледовитом океане и состоит из 192 островов общей площадью свыше 16 тысяч квадратных километров.

В настоящее время отдыхающие могут посетить лишь некоторые из островов Земли Франца-Иосифа. Туроператор заранее уведомляет руководство «Русской Арктики» о конкретном маршруте по архипелагу. Представители парка изучают эту заявку и утверждают ее.