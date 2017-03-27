Победа Ле Пен может обрушить евро до 15-летнего минимума

21:06, 27 марта 2017, ПАИ

По прогнозам экономистов, в случае победы Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции стоимость евро может опуститься до 15-летнего минимума и сравняться с долларом, сообщает Bloomberg.

Уточняется, что 23 из 38 опрошенных агентством специалистов предположили, что евро сравняется с долларом. Некоторые считают, что европейская валюта станет даже дешевле американской.

Снижение курса евро при победе Ле Пен обусловлено ее обещанием провести референдум по евро и пересчитать долг страны. При этом эксперты посчитали победу кандидата маловероятной.

Ранее Марин Ле Пен заявила, что Евросоюзу угрожает скорое исчезновение.