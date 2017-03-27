Из школьной программы на Украине предложили убрать Достоевского и Толстого

21:16, 27 марта 2017, ПАИ

Министерство образования Украины опубликовало вторую редакцию наработок по изменению школьной программы для пятых-девятых классов. Из списка убрали произведения Федора Достоевского и Льва Толстого, сообщает в понедельник, 27 марта, украинская газета «Вести».

Отмечается, что в программе по «Мировой литературе» романы и повести русских классиков могут заменить книгами современных авторов, среди которых «Чарли и шоколадная фабрика» Роальда Даля, «451 градус по Фаренгейту» Рэя Бредбери и «Убить пересмешника» Харпер Ли. При этом таких русских писателей, как Антон Чехов, Михаил Булгаков (уроженец Киева) и Николай Гоголь (родом из Сорочинцев Полтавской губернии), оставили.

Мать двух школьников из Харькова считает, что «новая программа — победа в пользу главного, чего мы ждем от предмета: привить детям любовь к чтению». «"Чарли и шоколадная фабрика", "Убить пересмешника" — очень модно, это именно то, что хотелось бы увидеть у ребенка на столе», — полагает она.

По данным газеты, педагоги выступают против подобных нововведений. Одна из учительниц рассказала изданию, что современные произведения, предложенные для изучения в школе, поверхностны. «Через несколько лет мы воспитаем аудиторию читателей бульварных романов», — заявила она.

Изменения могут внести и в программу по истории Украины. В раздел «Украина в составе Российской империи в начале ХХ столетия», как уточняют «Вести», предложено ввести подтему «проявления ксенофобии и шовинизма». В связи с этим педагог из города Нежин посетовал: «Конкретных рекомендаций, как это объяснять детям, на каких примерах, не дали».

К обсуждениям наработок до 4 апреля могут присоединиться все желающие. Окончательное решение по изменениям в школьной программе представят в начале мая.