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Общество

России предсказали переизбыток рабочих рук

Россия в ближайшем будущем столкнется не с недостатком рабочей силы, как полагает глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин, а с проблемой переизбытка трудовых ресурсов. Об этом заявил профессор Высшей школы экономики Иосиф Дискин, передает «Лента.ру».

«Технологическая война будет менять привычные основы экономики, трудовые издержки перестанут быть значимыми в общем уровне издержек — мы скоро будем решать проблему, куда девать лишние рабочие руки», — сказал социолог на круглом столе «Экономическая дискуссия в России» в РАНХиГС.

Он отметил, что похожая ситуация произошла с логистикой: при современном уровне развития технологий логистические издержки стали ничтожными.

По словам Дискина, сегодня обе экспертные группы, которые готовят программу для российского руководства, — как ЦРС, так и Столыпинский клуб — игнорируют надвигающуюся угрозу технологической войны. «Минэкономразвития также не берет в голову эти проблемы», — подчеркнул он.

Эксперт полагает, что оба варианта экономической программы нельзя использовать, так как они не ориентированы на конечный результат.

О проблемах демографии в России Алексей Кудрин обычно говорит, когда заходит речь о необходимости повышения пенсионного возраста. По его мнению, эта мера неизбежна, так как соотношение работающих и пенсионеров с каждым годом увеличивается в пользу последних.

Ему оппонирует Столыпинский клуб во главе с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. В случае реализации предложений Кудрина, считает он, в России будут созданы условия, «когда ты выходишь на пенсию и сразу на кладбище». Впрочем, в отдаленной перспективе Титов также считает повышение пенсионного возраста в России неизбежным, поскольку продолжительность жизни в стране растет.

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