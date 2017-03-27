Медики: Ожирение развивается из-за недостатка воды

21:22, 27 марта 2017, ПАИ

Самая главная причина эпидемии ожирения у людей — это недостаток воды. К такому выводу пришли американские ученые.

По их данным, именно нехватка воды вызывает гипогидротацию организма, который пытается запастись ценной жидкостью путем создания жировых отложений. Поэтому люди и набирают лишний вес.

Исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие более 10 тысяч мужчин и женщин, средний возраст которых составил 64 года. У большинства участников были проблемы с употреблением воды — ее не хватало организму.

При восстановлении водяного баланса люди начинали активнее терять вес, процесс похудения у них шел легче. Только чистая вода может полноценно утолить жажду и удовлетворить потребности организма, подчеркивают ученые.

Соки и газировка могут дать обратный эффект, поскольку содержат в своем составе большое количество сахара, пишет Росбалт.