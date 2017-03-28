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Общество

В Госдуме анонсировали законопроект о патриотическом воспитании

Депутаты Государственной Думы разрабатывают законопроект, определяющий общие принципы патриотического воспитания, заявил зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный («Единая Россия»). Его слова приводятся на сайте партии, пишет Лента.ру.

«Мы с коллегами-депутатами подготовили проект федерального закона, который должен установить единообразие в системе патриотического воспитания на всей территории Российской Федерации», — сказал парламентарий.

Он уточнил, что в документе прописаны общие задачи и принципы патриотического воспитания, полномочия в этой работе различных ведомств, в том числе Минобразования, Минкультуры и Минобороны России.

Законопроект предполагает, что средства на эти цели могут выделяться из разных источников, в том числе юридическими лицами, добавил депутат.

В апреле прошлого года вице-спикер Госдумы прошлого, шестого созыва Андрей Исаев заявлял, что в нижней палате парламента планируют разработать «качественный» закон о патриотическом воспитании. Отмечалось, что документ может быть принят в 2017 году.

2 января 2016-го правительство России утвердило госпрограмму по патриотическому воспитанию на 2016-2020 годы. Функции координатора ее реализации были возложены на Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).

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