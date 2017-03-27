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Общество

94-летняя американка отметила 44 года работы в «Макдоналдсе»

В США 94-летняя жительница штата Индиана отметила 44 года работы в ресторане «Макдоналдс», сообщает Associated Press.

Лорен Маурен начала работать в ресторане в 1973 году, тех пор ей удалось поработать в нескольких ресторанах сети в округе.

Смены Маурен приходятся на утро по пятницам и субботам. По словам руководства, посетители специально приходят со всех уголков города, чтобы увидеть ее и убедиться, что они получат свой кофе или овсянку, сделанные Лорен.

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