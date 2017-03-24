На развитие Арктики из бюджета выделят около 210 млрд рублей

21:55, 27 марта 2017, ПАИ

На реализацию программы социально-экономического развития Арктики до 2025 года из бюджета будет выделено 209,7 млрд руб., передает ТАСС со ссылкой на материалы к международному арктическому форуму «Арктика — территория диалога».

Уточняется, что программа предполагает три этапа.

Первый этап рассчитан на 2015–2017 годы. В этот период планируется обеспечить создание «опорных зон», запустить информационную поддержку, усилить позицию России в международных арктических организациях и сформировать механизмы повышения качества жизни местного населения. Финансирование этого этапа составит 13 млрд руб.

На 2018–2020 годы запланирован второй этап, в который предполагается непосредственное развитие «опорных зон», создание мощностей для производства ледоколов, модернизацию гидрометеорологической сети наблюдений, создание защищенной информационно системы транспортного комплекса. Финансирование этого этапа программы составит 114 млрд руб.

Третий, заключительный этап рассчитан на 2021–2025 годы. Он подразумевает, в частности, строительство и эксплуатацию ледокола-лидера мощностью 120 МВт, а также принятие решения и реализацию мероприятий по дальнейшему обращению с наиболее опасными затопленными и затонувшими ядерно и радиационно опасными объектами и радиационными отходами. Этот этап программы потребует 82,8 млрд руб.