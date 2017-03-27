Псковские поэты стали призёрами фестиваля «Мгинские мосты»

22:14, 27 марта 2017, ПАИ

25 марта в посёлке Мга Кировского района Ленинградской области состоялся международный музыкально-поэтический фестиваль «Мгинские мосты». Девять поэтов Псковской области стали финалистами конкурсов фестиваля, трое из них — вошли в число победителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении Союза писателей России.

По результатам выступления на фестивале, дипломом первой степени в номинации «Историко-патриотическая поэзия», награждён псковский поэт Андрей Бениаминов представивший на суд жюри свои стихотворения «Черный Вир» и «Я ещё живой».

В заочном конкурсе «Мгинские мосты» без границ», в номинации «Лирическая поэзия», дипломантом первой степени стала Светлана Размыслович из города Великие Луки. В этой же номинации диплом второй степени у великолукского поэта Игоря Саюнова.