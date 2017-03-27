Премия «Русский букер» потеряла финансирование

22:22, 27 марта 2017, ПАИ

Литературная премия «Русский букер» может в ближайшее время быть закрыта из-за потери источников финансирования. Как сообщили в оргкомитете награды ТАСС, «"Букер" стоит на распутье». «Наш пятилетний договор о партнерстве с банком ГЛОБЭКС истек,— уточнили в "Русском букере".— А вот имени нового спонсора мы пока что не можем назвать - поскольку его нет».

В оргкомитете уточнили, что занимаются поиском потенциальных спонсоров и рассматривают возможность сокращения числа номинаций в конкурсе. «Закрыть премию достаточно просто, возродить ее, возобновив международный бренд, будет практически невозможно»,— подчеркнули организаторы, пообещав, что «постараются, чтобы худшее не произошло».

Первая негосударственная российская литературная премия «Русский букер» была основана в 1991 году. Награда присуждается ежегодно и имеет репутацию одной из наиболее престижных в стране. В разные годы лауреатами «Букера» становились Булат Окуджава, Людмила Улицкая, Петр Алешковский.