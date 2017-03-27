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Общество

Путин призвал Росгвардию пресекать попытки дестабилизации общественного порядка

Президент России Владимир Путин призвал Национальную гвардию России бороться с любыми попытками дестабилизации общественного порядка и работать на опережение в борьбе с экстремизмом и терроризмом, сообщается на официальном сайте Кремля, пишет Газета.ру.

«Одна из приоритетных задач — эффективное противодействие экстремизму, терроризму, организованной преступности. Надо не только закрепить успехи, достигнутые на этих направлениях, важно двигаться дальше, работать на опережение, вскрывать планы террористов и экстремистов, пресекать их связи с зарубежными группировками, профессионально реагировать на любые попытки под любым предлогом дестабилизировать общественный порядок в нашей стране», — сказал Путин на торжественном вечере, посвященном Дню войск Росгвардии.

Президент также отметил необходимость обеспечивать надежную защиту государственных объектов, контролировать оборот оружия, координировать деятельность охранных структур и развивать взаимодействие с гражданским обществом.

Ранее Путин поручил Росгвардии обеспечить безопасность на чемпионате мира по футболу 2018 года.

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