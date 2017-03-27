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Общество

Медведев поручил РЖД организовать льготные перевозки детей на южные курорты России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел встречу с президентом ОАО Российские железные дороги (РЖД) Олегом Белозеровым, в ходе которой обсуждался летний детский отдых. Дмитрий Медведев напомнил, что «в прошлом году было принято совместное решение о финансировании поездок школьников в южном направлении, для того чтобы они могли отдохнуть вместе с родителями», пишет Коммерсант.

«И для тех семей, у кого невысокий достаток, это была хорошая поддержка, чтобы обеспечить поездку на юг в период школьных каникул. Давайте подумаем о том, чтобы эту программу реализовать и в этом году. Сможем?» — спросил премьер-министр.

Белозеров ответил, что «сейчас к такому решению готовы». «3 апреля мы готовы начать такие продажи билетов с 50-процентной скидкой в плацкартных и общих вагонах»,— отметил он. «Кроме того, мы в этом году предлагаем дополнительные решения. Это, например, покупка билетов заблаговременно — практически все билеты будут продаваться за 60 дней»,— добавил глава РЖД. «Хорошо, тогда считайте, что это мое поручение»,— заявил Дмитрий Медведев.

В августе 2016 года Дмитрий Медведев распорядился направить Росжелдору 200 млн руб. для компенсации железнодорожникам затрат на перевозку школьников старше 10 лет в поездах дальнего следования по льготным тарифам.

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