В Великих Луках вчера горел ремонтный бокс на улице Гоголя

08:17, 28 марта 2017, ПАИ

26 марта в 21:26 в Великих Луках произошел пожар в ремонтном боксе на улице Гоголя, 8а. Как стало известно Псковскому агентству информации, огнем повреждено потолочное перекрытие на площади 2 квадратных метра, помещение закопчено.

Кроме того, в находившемся там автомобиле «Фольксваген Пассат» 1999 года выпуска огнём повреждены пластиковые элементы (зеркало, фонарь).

Причиной случившегося стало нарушение правил безопасности ри проведении ремонтных работ.