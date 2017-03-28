С января по март долги по зарплате в России выросли на треть

08:37, 28 марта 2017, ПАИ

На начало 2017 года в России сумма всех задолженностей по зарплате составила 2,7 млрд рублей, а к марту она выросла до 3,6 млрд рублей. Об этом сообщает газета «Известия».

За это время число людей, которых затронула эта проблема увеличилось на 40%. Особенно тяжелая ситуация сложилась в таких сферах как обрабатывающая промышленность, строительство, добыча полезных ископаемых. Эксперты отмечают, что объем в 3,6 млрд это лишь официальные данные, а реальное положение вещей куда сложнее.

«В учет Росстата не входит малый бизнес иторговля, а именно в этом секторе большие долги. К тому же федеральный бюджет в январе, как правило, не сразу начинает финансировать подведомственные организации, что также не фиксируется как задержка», — рассказала профессор Института экономики Российской академии наук Людмила Ржаницына.

Самый большой объем задолженностей наблюдается в обрабатывающей промышленности — 1,9 млрд рублей. При этом 739 млн приходится на предприятия, выпускающие готовые металлические изделия.

Долги по зарплате в сфере добычи полезных ископаемых достигли размера в 231 млн рублей, в основном это затронуло угледобытчиков. В лидерах по уровню задолженности по заработной плате оказалась и сфера строительства (764 млн рублей).