Минюст предлагает расширить понятие взятки

08:45, 28 марта 2017, ПАИ

Министерство юстиции РФ выступило инициатором и разработчиком поправок в федеральное законодательство, расширяющих понятие взятки и криминализирующих подкуп третейских судей. Об этом пишет газета «Известия».

Поправки предполагается внести в Уголовный кодекс РФ, КоАП РФ и закон «О противодействии коррупции». Ведомство предлагает наказывать коррупционеров за «услуги неимущественного характера» и предоставление «неправомерных преимуществ».

Новый законопроект также предлагает включить третейских судей в «состав лиц, несущих уголовную ответственность за незаконное получение вознаграждения, в связи с совершением действий (бездействия) в интересах дающего».

Принять эти поправки рекомендует Группа государств против коррупции (GRECO), в которую Россия входит наряду с другими 48 странами. Международные эксперты утверждают, что новые понятия не закреплены законодательно, а значит, могут стать причиной многочисленных злоупотреблений и судебных ошибок.