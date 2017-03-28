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Общество

После вмешательства прокуратуры псковичке выплатили пособие по беременности

В Пскове прокуратура добилась выплаты женщине пособия по беременности и родам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий было установлено, что сотруднице ООО «СанрайзСистем» по предъявленному больничному листу не выплатили причитающееся ей пособие по беременности и родам, хотя страховой случай возник на момент официального трудоустройства в организации.

В этой связи прокуратура города направила в мировой суд заявление о выдаче судебного приказа о взыскании с ООО «СанрайзСистем» невыплаченной суммы пособия в размере 35 тысяч рублей. Мировой судья удовлетворил требования прокурора, в настоящее время начисленная, но не произведенная своевременно выплата взыскана в принудительном порядке.

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