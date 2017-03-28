По требованию псковского прокурора 20 работников ООО «ПРОМСНАБ» получили зарплату

10:23, 28 марта 2017, ПАИ

По требованию прокурора города Пскова в ООО «ПРОМСНАБ» устранили нарушения прав граждан на своевременную оплату труда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий было установлено, что 20 работникам предприятия не выплатили заработную плату за январь и февраль на общую сумму более 250 тыс. рублей. В этой связи прокурор города внёс в адрес директора ООО «ПРОМСНАБ» представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и выплаты работникам денежной компенсации в порядке, предусмотренном статьёй 236 ТК РФ (материальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику).

Кроме того, в отношении руководителя предприятия возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ. Мировому судье судебного участка № 42 города Пскова направили заявления о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по выплате заработной платы.

В результате принятых мер прокурорского реагирования нарушения закона устранили, заработную плату работникам предприятия выплатили в полном объёме.