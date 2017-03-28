Поезд Москва - Псков вошёл в пятёрку лучших в России

09:13, 28 марта 2017, ПАИ

Состав 010А/010Ч, курсирующий по маршруту Москва — Псков, занял четвёртое место в рейтинге лучших поездов России. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на представителей туристического сервиса «Туту.ру», которые составили топ-10 на основании более чем 25 тысяч отзывов железнодорожных пассажиров, оставленных на портале. Туристы оценивали по 10-балльной шкале общее впечатление от поездки, отношение персонала, состояние и новизну вагона и туалета, наличие розеток и кондиционера.

Лучшим поездом России путешественники признали двухэтажный состав с сидячими местами 045В/046В, следующий по маршруту Воронеж - Москва. На втором месте оказался двухэтажный поезд 069В/070Г, курсирующий между теми же городами. Замыкает тройку лидеров «Сапсан», перевозящий пассажиров между Москвой и Санкт-Петербургом. Четвертая строчка досталась составу 010А/010Ч (Москва — Псков), а на пятой позиции находится поезд 104В/104Ж (Москва – Адлер).

В рейтинг лучших поездов также вошли двухэтажный 023Г/024М (Москва — Казань), 801С/802С (Краснодар — Адлер), 005А/006А (Москва — Санкт-Петербург), курсирующий между двумя столицами «Невский экспресс» (747А/748А) и 143С/144Ч (Москва — Кисловодск).