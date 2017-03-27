В Пскове на улице Софьи Ковалевской тополь упал на газовую трубу

09:23, 28 марта 2017, ПАИ

28 марта в 4:25 в Пскове у дома № 8/38 по улице Софьи Ковалевской спасатели убрали упавшее дерево. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ведомстве рассказали, что из-за сильного ветра тополь упал на газовую трубу и погнул её. Находящийся вблизи дом дерево не повредило. На место выехали сотрудники поисково-спасательного отряда города Пскова, они распилили тополь и убрали его с проезжей части.