«Псковэнерго» работает в режиме повышенной готовности

09:22, 28 марта 2017, ПАИ

Специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» продолжают работать в режиме повышенной готовности, в который компания перешла накануне в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Энергетики предприняли дополнительные меры для минимизации возможных последствий непогоды и предотвращения нарушения электроснабжения в регионе. В «Псковэнерго» организовано дополнительное дежурство оперативного персонала, проводятся внеочередные осмотры участков воздушных линий электропередачи, находящихся в зонах возможных рисков. Несмотря на порывы ветра до 20 м/с, энергетикам удалось не допустить повреждений системообразующих линий и массовых отключений потребителей.

На предприятии работает оперативный штаб под руководством первого заместителя директора – главного инженера «Псковэнерго» Андрея Кузьмина. Оперативные штабы также работают во всех производственных отделениях. Налажено взаимодействие с органами государственной власти, МЧС, смежными сетевыми и подрядными организациями.

Энергетики обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи электроустановок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

Единый телефон «горячей линии» МРСК Северо-Запада: 8-800-333-02-52.