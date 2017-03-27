«Трио Старостина» выступит в Пскове 24 апреля

11:10, 28 марта 2017, ПАИ

24 апреля на Большой сцене театра драмы в Пскове состоится концерт коллектива «Трио Старостина». Мероприятие пройдет в рамках 42-го Фестиваля русской музыки. Начало в 19:00.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, коллектив исполнит программу, которая носит название «Душеполезные песни на каждый день».

В концерте будут представлены русские народные песни и духовные стихи в современной интерпретации. «Уникальное сочетание этнических (гусли, колесная лира, курский рожок, свирель, калюка) и классических (контрабас, кларнет, ударные) инструментов создает неповторимые образы, где прошлое и будущее говорят с вами языком музыки», - отметили в дирекции.

В составе трио выступит знакомый псковичам Андрей Котов - руководитель ансамбля духовной музыки «Сирин». Этот коллектив принимал участие в XXIV Пушкинском театральном фестивале и исполнял чин Пещного действа.

Билеты на концерт трио уже поступили в продажу. Их можно приобрести в кассе БКЗ по адресу: улица Некрасова, 24 и онлайн на официальном сайте филармонии.