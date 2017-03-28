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Общество

Псковичей приглашают на бесплатные индивидуальные экскурсии для покупателей загородной недвижимости

Псковичей приглашают на бесплатные индивидуальные экскурсии для покупателей загородной недвижимости. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в центре недвижимости «Авентин-Псков».

Загородная недвижимость выбирается глазами, причем картинками в Интернете здесь не ограничиться и без выезда на объект не обойтись. Как показывает практика, иногда, чтобы выбрать подходящий объект загородной недвижимости, потенциальному покупателю приходится просмотреть десятки объектов. Подбор подходящих вариантов, выезд на место и обсуждение деталей предложения занимает немало времени. А если таких вариантов не менее пяти и все они расположены в различных концах города, а под рукой нет собственного транспорта? В этом случае просмотры могут затянуться не на один месяц, и успеть к дачному сезону не получится.

Для тех, кто планирует покупку загородной недвижимости, «Авентин-Псков» запускает новую услугу «Бесплатные персональные экскурсии». Экскурсии проводятся в индивидуальном формате. То есть вам не придется ждать, либо торопиться, ловя взгляды других участников поездки – специалист «Авентин – Псков» проведёт экскурсию только для вас. С собой можно взять до 3 родственников, чтобы посоветоваться прямо на месте.

Если у вас нет личного транспорта, по выбранным объектам провезут сотрудники компании. Подробности и запись на сайте и по телефону: 8112-29-84-84

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