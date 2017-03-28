Псковский театр объявил праздничной последнюю неделю марта

13:28, 28 марта 2017, ПАИ

В честь прошедшего 27 марта Международного дня театра Псковский театр объявил праздничной последнюю неделю марта. С 28 по 31 марта на любой билет, купленный в театральной кассе, будет действовать скидка в 20%, сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-концертной дирекции.

В акции участвуют все репертуарные спектакли мартовской и апрельской афиш (кроме постановки «Краденое солнце» и концерта арт-трио «Вольница»). В рамках праздничной недели один человек может купить неограниченное количество билетов.

Кассы работают в здании театра по улице Пушкина, 13 и в гипермаркете «Империал» на первом этаже. Забронировать билеты можно на официальном сайте театра.

Отметим, что показы, приуроченные к празднику, которые состоялись 25 и 26 марта, прошли с аншлагом. Билеты на эти постановки продавались со скидкой до 75%. За три дня были раскуплены все места в большом зале театра.