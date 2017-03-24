UBU.ru: эффективное продвижение товаров и услуг с помощью бесплатных объявлений

09:30, 28 марта 2017, ПАИ

Бесплатные объявления относятся к категории инструментов продаж, в эффективности которых не стоит сомневаться. Результативность бесплатных объявлений напрямую зависит от того, где они размещены. Если площадка для размещения бесплатных объявлений отвечает определённым критериям, которые будут рассмотрены далее, то есть все основания ожидать высокой эффективности продвижения товаров и услуг.

Популярность и посещаемость ресурса

Залогом эффективной продажи товаров и услуг с помощью объявлений является выбор наиболее популярной площадки с высокими показателями посещаемости. Отличный вариант для тех, кто хочет быстро продвинуть товары и услуги в сети и нарастить клиентскую базу – виртуальная доска бесплатных объявлений UBU.ru. Каждый желающий может здесь подавать объявление бесплатно, рассчитывая на гарантированный хороший результат. Залогом эффективности подачи объявлений именно здесь является высокая посещаемость и широкая известность сервиса UBU.ru. Несмотря на юный возраст, сервис уже стал таким же популярным, как авито доска бесплатных объявлений и другие гиганты этого сегмента. С каждым днём посещаемость ресурса идёт в гору, и количество размещаемых здесь объявлений растёт в геометрической прогрессии. Посетители сервиса – это по умолчанию заинтересованные в покупке товаров и услуг люди, которые просматривают свежие объявления продавцов из своих городов.

Выбор города и возможность поднятия объявлений

Как показывает практика, поставив цель эффективно продвигать товары и услуги через Интернет с нулевым бюджетом, следует выбирать те виртуальные доски объявлений, которые позволяют выбирать город или регион. Такая возможность чрезвычайно важна, потому что она существенно повышает вероятность того, что данное объявление увидят именно те люди, которые наверняка захотят воспользоваться его предложением. Выбор города для продавцов означает, что они могут обратиться непосредственно к жителям нужного населённого пункта. Это гарантия того, что объявление прочитают именно заинтересованные в покупке люди, жители того же города, в котором работает продавец. Ещё одно условие эффективных продаж товаров и услуг с помощью бесплатных объявлений – это возможность их поднятия в общей выдаче. Она может быть: