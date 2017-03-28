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Общество

Муниципальным образованиям Псковской области поручили усилить первичный учёт жилья

27 марта состоялась совместная видеоконференция Госкомитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ, Регионального оператора - Фонда капитального ремонта региона и представителей 26 муниципальных образований. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального оператора, на видеоконференции обсуждался вопрос учета жилого фонда.

Как отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта Сергей Макарченко, включение многоквартирных домов в систему капитального ремонта является одной из важных задач, решаемых руководством муниципального образования. «На данный момент остро встал вопрос по учету жилого фонда Псковской области, ни одно муниципальное образование не обладает полной информацией по первичному учету жилья», - отметил Сергей Макарченко. В итоге, по его словам, программа реализуется не так успешно, как планировалась.

Муниципалитетам дали указание до конца недели решить вопросы с домами, которые требуют немедленного включения в программу, а также вести полный учет хода работы механизма по устранению проблем в будущем.

Также в ходе мероприятия рассматривались вопросы о сроках согласования сметной документации с собственниками помещений в многоквартирных домах, о сроках проведения капитального ремонта, о порядке изменения вида работ капитального ремонта в МКД.

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