15 краж зарегистрировали в Псковской области 27 марта

09:36, 28 марта 2017, ПАИ

27 марта в органы внутренних дел Псковской области поступили 45 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, из них 15 - по городу Пскову. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД, в оперативных сводках зарегистрировали 24 преступления, в том числе 15 краж.

За минувшие сутки в регионе произошли 2 ДТП, в которых пострадали 4 человека. Сотрудники ГИБДД задержали 7 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 389 нарушений Правил дорожного движения.