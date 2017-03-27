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15 краж зарегистрировали в Псковской области 27 марта

27 марта в органы внутренних дел Псковской области поступили 45 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, из них 15 - по городу Пскову. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД, в оперативных сводках зарегистрировали 24 преступления, в том числе  15 краж.

За минувшие сутки в регионе произошли 2 ДТП, в которых пострадали 4 человека. Сотрудники ГИБДД задержали 7 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 389 нарушений Правил дорожного движения.

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