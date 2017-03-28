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Общество

Псковский театр драмы продлил акцию по раздаче семян

По просьбам зрителей Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина продлил акцию по раздаче семян, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«С 28 марта по 9 апреля только в кассе театра драмы при покупке билета на спектакль «Приключения Чиполлино» вы получите пакетик семян. На упаковке вы найдете подпись одного из героев сказки», - отметили в дирекции.

 Подробнее о спектакле и бронирование билетов на сайте театра.

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