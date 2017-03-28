В Дновском районе легализованы трудовые отношения с 18 работниками

10:59, 28 марта 2017, ПАИ

В Дновском районе состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по вопросам полной и своевременной выплаты заработной платы, обеспечения полноты поступлений страховых взносов, налога на доходы физических лиц под председательством заместителя главы района Марины Карповой.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда, в работе комиссии приняли также участие руководители районного Управления ПФР, ИМНС, ФСС, центра занятости, руководители профильных отделов администрации. На комиссии подвели итоги за 2016 год и поставили задачи на 2-й квартал 2017 года, намечены планы проверок организаций и предпринимателей.

Главной темой заседания комиссии была легализация трудовых отношений и «теневой» заработной платы, проведение разъяснительной работы с населением и работодателями о необходимости официального оформления трудовых отношений, дающих социальные гарантии гражданину, стабильный заработок и достойное пенсионное обеспечение в будущем.

В ходе заседания комиссии было отмечено, что в 2016 году были легализованы трудовые отношения 10 индивидуальных предпринимателей с 18 наемными работниками. В результате проведенных мероприятий в бюджет ПФР поступили 89,4 тыс. рублей.